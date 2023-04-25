Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 25 апреля 2023Россия

Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии

«Ъ»: не вернувшийся на службу многодетный отец Маткин получил 5,5 года лишения свободы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ставропольский гарнизонный военный суд назначил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима военному-контрактнику и отцу троих детей Виталию Маткину, который с разрешения командования на время ушел из воинской части, а после не вернулся на службу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», россиянин Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года и был отправлен на службу в город Североморск Мурманской области. 26 сентября, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, командиры позволили ему на несколько часов покинуть воинскую часть, однако на службу многодетный отец так и не вернулся.

Позже в отношении Маткина возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК («Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения»). Максимальный срок, который может по нему получить нарушитель, составляет десять лет тюрьмы.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Как выяснили следователи, военный после отбытия из части направился в Рязань, где находилась его семья, а позже в Ставрополь, где у них была квартира. В декабре машину Маткина, который занялся частным извозом, заметили и остановили в Невинномысске. Мужчину привезли в полицейский отдел, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу.

Маткин не стал отрицать вину. Представляющий его интересы адвокат Светлана Васильева рассказала, что он не прошел испытательный срок, по этой причине контракт с ним должен был быть расторгнут. Кроме того, военный имел претензии к командованию, поскольку, как полагает сторона защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части снабжения спецодеждой.

С места службы на россиянина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания, пояснила адвокат Васильева. Сторона защиты подала апелляцию в Южный окружной военный суд, указав в ней, что у Маткина на иждивении находятся не только дети, но и неработающая жена. Также в апелляции подчеркивалось, что до этого к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Однако Южный окружной военный суд оставил приговор Маткину без изменения. Коллегия судей назвала ранее назначенный военнослужащему срок «справедливым и соразмерным содеянному».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для прекращения помощи Украине. Как это связано с контрнаступлением ВСУ?
В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков
Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль
Трамп назвал США свалкой
В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева
Полицейские задержали оскорблявшего мальчика из-за буквы Z на шапке россиянина
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии
Российская подлодка в Японском море атаковала субмарину «противника»
Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.