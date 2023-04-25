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11:28, 25 апреля 2023Россия

Медведев оценил военную мощь России

Зампред СБ Медведев на марафоне «Знание» заявил, что у РФ не закончились ракеты и танки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев оценил военную мощь России. Свое заявление он сделал на общероссийском марафоне «Знание», эфир которого транслируется в группе во «ВКонтакте».

Он отметил, что у России не закончились ракеты и танки. Медведев заверил, что оборонно-промышленный комплекс страны справляется с нагрузкой, которая выросла из-за спецоперации на Украине.

«Потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил», — сказал зампред Совбеза.

До этого Медведев на марафоне «Знание» рассказал, что спецоперация стала ответом России на расширение Североатлантического альянса.

По мнению зампреда Совбеза, в настоящее время идет «необъявленная или специальная прокси-война против России».

Также в ходе выступления Медведев заявил, что предпочел бы «тихий раздел» Украины. Политик предположил, что часть страны может отойти Польше и Венгрии.

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Анна Щербакова
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