Медведев рассказал о причинах начала спецоперации на Украине

Медведев на марафоне «Знание» заявил, что спецоперация стала ответом РФ на расширение НАТО

Начало специальной военной операции (СВО) на Украине стало ответом России на бесконечное расширение НАТО. О причинах начала спецоперации рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

«Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать», — заявил он.

Медведев добавил, что сегодня идет «необъявленная или специальная прокси-война против России». В настоящее время страна «сражается со всем НАТО», а не только с Украиной. «И необходимо сделать все, чтобы в этой войне победить», — считает политик. При этом он утверждает, что уверен в выполнении всех целей и задач России в ходе СВО.

Ранее стало известно, что Медведев предпочел «тихий раздел» Украины. Он отметил, что часть страны может отойти Польше и Венгрии. По его мнению, сейчас западные страны хотят реализовать свои замыслы как можно скорее, пока Россия и Запад не достигли принципиальных договоренностей. В апреле Медведев также заявил, что Польша является «бесконечно враждебным» для России образованием.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.