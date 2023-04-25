Медведев назвал собравшегося на новый срок Байдена «отчаянным дедом»

Медведев назвал собравшегося на новый президентский срок Байдена «отчаянным дедом»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена, собравшегося принять участие в борьбе за пост американского лидера в 2024 году, «отчаянным дедом». Об этом политик написал в Telegram.

«На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — считает Медведев.

25 апреля Джо Байден официально объявил, что выдвигает свою кандидатуру на участие в грядущих выборах и собирается бороться за новый президентский срок. В своем видеообращении политик подчеркнул, что «его работа — защищать американскую демократию». В 2024 году действующему президенту США исполнится 81 год.

По мнению бывшего американского лидера Дональда Трампа, переизбрание Байдена может закончиться третьей мировой войной. Кроме того, бизнесмен назвал действующего президента «человеком, который не понимает, что происходит».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что переизбрание Байдена будет неудобным вариантом для Москвы. Он напомнил, что президент США «демонстрирует патологическую приверженность антироссийскому курсу» и никаких изменений в этом направлении в его второй срок не предвидится.