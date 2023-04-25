В России отреагировали на планы Байдена баллотироваться на новый срок

Депутат Белик назвал неудобным вариантом для России новый президентский срок Байдена

Переизбрание Джо Байдена президентом США на новый срок в 2024 году будет неудобным вариантом для Москвы, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы действующего американского лидера вновь баллотироваться на пост главы государства.

«Все время своего правления Байден демонстрирует патологическую приверженность антироссийскому курсу, поэтому закономерно, что в случае его переизбрания на второй срок каких-либо изменений в этом направлении не предвидится», — сказал депутат.

Для России это станет наиболее неудобным вариантом, и дело тут не только и не столько в личной позиции Байдена, а в тех установках, которые продиктованы влиятельными группами, определяющими внешнеполитический вектор Соединенных Штатов Дмитрий Белик депутат Госдумы

По мнению Дмитрия Белика, при президентстве Джо Байдена, Москве и Вашингтону будет сложно наладить двусторонние отношения. Парламентарий полагает, что американский политический курс не изменится.

«На сегодняшний день эти установки очень далеки от каких-либо попыток выстраивать отношения с нашей страной. Возможно, тот, кто стал бы альтернативой Байдену, несколько бы сменил курс, потому что американское общество устало от вороха экономических проблем, с которыми сталкиваются сегодня Соединенные Штаты, но президентство Байдена будет означать лишь продолжение русофобской риторики», — заключил он.

25 апреля президент США Джо Байден официально объявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году. «Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — сказал он.

Действующая вице-президент США Камала Харрис также сообщила в Twitter, что будет баллотироваться на выборы 2024 года вместе с Джо Байденом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы американского лидера, заявила, что Москва будет исходить из практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике.