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15:29, 25 апреля 2023Мир

Захарова прокомментировала намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала намерение Байдена пойти на второй срок
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия будет исходить из практических шагов и реальной политики Соединенных Штатов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала российский дипломат.

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки».

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Глеб Бажуткин
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