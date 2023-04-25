Стали известны подробности встречи Месси с игроками «Барселоны»

Жерар Ромеро: Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» в случае возвращения Месси

Стали известны подробности встречи аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с игроками «Барселоны» Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Об этом во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch сообщил журналист Жерар Ромеро.

По информации Ромеро, во время ужина футболисты обсуждали планы на будущее в клубе. Отмечается, что в случае возвращения Месси Бускетс с высокой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной». Останется ли в клубе Альба, пока неизвестно.

23 апреля sport.es сообщил, что аргентинец прилетел в Барселону и встретился с бывшими партнерами по команде. 20 апреля появилась информация, что каталонская команда хочет подписать форварда на один или два года.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.