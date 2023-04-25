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13:43, 25 апреля 2023Мир

Евросоюз анонсировал два транша Украине по полтора миллиарда евро

Представитель ЕК Нуйтс: Евросоюз предоставит Украине два транша по 1,5 миллиарда евро

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз предоставит Украине два транша по 1,5 миллиарда евро каждый, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Веерле Нуйтс. Ее цитирует РИА Новости.

«Будет выделено еще два транша по 1,5 миллиарда евро в мае и июне», — сказала еврочиновница.

По ее словам, соответствующее решение было принято после того, как Еврокомиссия пришла к выводу, что «Украина продолжает достигать удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения и бизнес-климата».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Она также отметила, что Евросоюз продолжит «помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры».

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Глеб Бажуткин
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