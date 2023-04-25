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12:22, 25 апреля 2023Ценности

Российский стилист назвала самую модную обувь на весну

Российский стилист Юлия Жутковская назвала яркие туфли на каблуке самыми модными на весну

Фото: Unsplash

Российский стилист Юлия Жутковская назвала самую модную обувь на весну 2023 года. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к туфлям на каблуке ярких цветов. При этом она отметила, что к любому образу подойдут кроссовки, которые можно сочетать как с легкими платьями, так и с широкими джинсами.

Кроме того, эксперт внесла в список актуальных моделей босоножки с квадратным носом, поскольку они удобны в носке благодаря своей анатомичности. Вдобавок Жутковская порекомендовала присмотреться к сабо, которые можно комбинировать с джинсами, а также балеткам с квадратным или вытянутым носом.

В заключение собеседница телеканала заявила, что самой трендовой обувью в данном теплом сезоне являются босоножки, у которых выделен большой палец.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами, ассиметричными деталями, а также акцентами на животе или декольте.

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Мария Винар
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