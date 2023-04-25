Российский стилист назвала самую модную обувь на весну

Российский стилист Юлия Жутковская назвала яркие туфли на каблуке самыми модными на весну

Российский стилист Юлия Жутковская назвала самую модную обувь на весну 2023 года. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к туфлям на каблуке ярких цветов. При этом она отметила, что к любому образу подойдут кроссовки, которые можно сочетать как с легкими платьями, так и с широкими джинсами.

Кроме того, эксперт внесла в список актуальных моделей босоножки с квадратным носом, поскольку они удобны в носке благодаря своей анатомичности. Вдобавок Жутковская порекомендовала присмотреться к сабо, которые можно комбинировать с джинсами, а также балеткам с квадратным или вытянутым носом.

В заключение собеседница телеканала заявила, что самой трендовой обувью в данном теплом сезоне являются босоножки, у которых выделен большой палец.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами, ассиметричными деталями, а также акцентами на животе или декольте.