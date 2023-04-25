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14:23, 25 апреля 2023Россия

Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации

Секретарь Совбеза Патрушев рассказал, что опыт СВО был учтен в армии и силовых структурах

Фото: Globallookpress.com

Опыт спецоперации России на Украине (СВО) был учтен в армии и силовых структурах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, наработки за время проведения СВО легли в основу формирования новых подходов к поддержанию боеготовности российских силовых ведомств.

Конкретных примеров наработок секретарь Совбеза не привел.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 21 сентября было объявлено о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды Вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.

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Марк Леонов
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