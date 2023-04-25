На Украине предсказали рост антивоенного движения

Украинский журналист Коцаба: каждый день в стране становится все больше пацифистов

С каждым днем на Украине будет становиться все больше пацифистов, и со временем они станут большинством населения страны. Так предсказал перспективы антивоенного движения в интервью «Ленте.ру» украинский журналист Руслан Коцаба.

По словам Коцабы, сейчас пацифисты на Украине не видны, и им приходится прятаться, так как власти видят в них «руку Кремля» и «агентов России».

По его мнению, такое восприятие антивоенных активистов идет от непонимания сути пацифизма. «Христианский пацифист не хочет погибнуть и не хочет убивать. Мы стоим между враждующими сторонами, и на нас с обеих сторон сыплются камни, палки», — говорит Коцаба.

«Но будущее за мирными людьми. Будущее за нами, за пацифистами, за теми кто верит, что добро способно на большее, нежели зло. А война — это зло», — считает журналист.

Ранее сообщалось, что мать отчисленной за антивоенный пост украинской студентки заявила о ее исчезновении. Девушка сделала в соцсетях публикацию, в которой заявила, что не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) деньгами, так как не поддерживает убийства. Самое разумное решение для украинской армии — это сложить оружие и «принять врага с добром», считает девушка. После жалобы однокурсников ее отчислили из университета.