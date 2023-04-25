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16:38, 25 апреля 2023Культура

Брэду Питту разрешили проехать круг на Гран-при «Формулы-1»

Актеру Брэду Питту разрешили принять участие в Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт примет участие в Гран-при Великобритании по автогонкам ради подготовки к съемкам фильма про «Формулу-1». Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что артист уже получил специальное разрешение организаторов этапа «Формулы-1» проехать по трассе Сильверстоун вместе с другими участниками профессионального заезда. 59-летний Питт проедет так называемый парадный (или прогревочный) круг, когда пилоты едут с невысокой скоростью (обычно до 120 километров в час) за машиной безопасности.

В грядущей ленте обладатель «Оскара» сыграет гонщика-ветерана, который возобновляет спортивную карьеру, чтобы мотивировать своего ученика соревноваться с лучшими гонщиками «Формулы-1». Питт не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера фильма. Консультантом съемок стал семикратный чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон. Премьера запланирована на следующий год. Гран-при Великобритании пройдет 9 июля.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт планирует «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Известно, что актер намерен эмигрировать во Францию и полностью уйти из кино.

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Сергей Равин
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