В Подмосковье неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях

В Московской области неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и скрылись

В Московской области неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью фигуранты вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Злоумышленники облили оборудование легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Один из ящиков загорелся, но сотрудники железнодорожной станции потушили пламя. Инцидент не повлиял на движение поездов. В настоящий момент правоохранители ищут поджигателей. На месте инцидента нашли бутылку с горюче-смазочными материалами, обгоревшую проводку и две пары перчаток.