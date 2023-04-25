В Подмосковье мужчина попал под культиватор и умер

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина умер после того, как ему оторвало ноги культиватором

В подмосковной деревне Лаптево мужчина умер после того, как ему оторвало ноги культиватором. Об рассказал источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что пострадавший лишился голеней, попав под сельскохозяйственную машину для обработки почвы. Его увезли в больницу, где он и скончался два дня спустя.

По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

5 апреля сообщалось, что в подмосковном Подольске строителя насмерть придавило упавшей на него на стеной. 28-летнего пострадавшего мужчину доставили в больницу с переломами позвоночника и травмами спинного мозга.

Молодой человек скончался на следующий день после госпитализации.

До этого в Забайкалье на одном из рудников рабочего насмерть придавила упавшая на него бетонная плита.