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Названа причина крупного пожара на российском мебельном комбинате
МВД: короткое замыкание могло стать причиной пожара на мебельном комбинате в ЗабайкальеСюжетПожар в Екатеринбурге
Причиной крупного пожара на мебельном комбинате в Забайкальском крае могло стать короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Площадь возгорания в поселке Баляга составила две тысячи квадратных метров. Пожар уже локализован. Загорелись пиломатериалы и восемь домов, в которых проживали 17 человек, в том числе семеро детей.
В тушении участвовали 120 пожарных, 16 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.