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14:01, 25 апреля 2023Силовые структуры

Названа причина крупного пожара на российском мебельном комбинате

МВД: короткое замыкание могло стать причиной пожара на мебельном комбинате в Забайкалье
СюжетПожар в Екатеринбурге

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Причиной крупного пожара на мебельном комбинате в Забайкальском крае могло стать короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Площадь возгорания в поселке Баляга составила две тысячи квадратных метров. Пожар уже локализован. Загорелись пиломатериалы и восемь домов, в которых проживали 17 человек, в том числе семеро детей.

В тушении участвовали 120 пожарных, 16 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

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Любовь Ширижик
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