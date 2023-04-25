Названа причина крупного пожара на российском мебельном комбинате

МВД: короткое замыкание могло стать причиной пожара на мебельном комбинате в Забайкалье

Причиной крупного пожара на мебельном комбинате в Забайкальском крае могло стать короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Площадь возгорания в поселке Баляга составила две тысячи квадратных метров. Пожар уже локализован. Загорелись пиломатериалы и восемь домов, в которых проживали 17 человек, в том числе семеро детей.

В тушении участвовали 120 пожарных, 16 единиц техники, в том числе четыре пожарных поезда.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что второе за сутки российское деревообрабатывающее предприятие загорелось под Екатеринбургом. Пожар вспыхнул на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.