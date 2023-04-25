В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева

Владимир Рогов призвал ООН признать геноцидом обстрелы Киевом мирного населения региона

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) признать геноцидом обстрелы Киевом мирного населения в освобожденных Российской Федерацией регионах, передает РИА Новости.

«Руководству ООН, будь они объективны и последовательны в своих поступках, следовало бы признать геноцидом действия киевского режима и его боевиков», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что речь идет о блокадах, терактах и целенаправленных обстрелах мирного населения, проживающего в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).

Глава движения также добавил, что ООН превратилась в безучастного наблюдателя за действиями Киева, осуществляющего теракты и военные преступления, и ей больше подходит название «организации определенных наций».

Ранее представитель ООН Фолькер Тюрк заявил об отсутствии проявлений геноцида со стороны украинского режима, но подчеркнул, что организация продолжает следить за ситуацией.

При этом Тюрк сообщил о выявлении 91 случая насильственного исчезновения людей силами украинской армии. В частности комиссия зафиксировала как минимум 24 инцидента сексуального насилия. «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.