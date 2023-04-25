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09:44, 25 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье призвали ООН признать геноцидом действия Киева

Владимир Рогов призвал ООН признать геноцидом обстрелы Киевом мирного населения региона

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) признать геноцидом обстрелы Киевом мирного населения в освобожденных Российской Федерацией регионах, передает РИА Новости.

«Руководству ООН, будь они объективны и последовательны в своих поступках, следовало бы признать геноцидом действия киевского режима и его боевиков», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что речь идет о блокадах, терактах и целенаправленных обстрелах мирного населения, проживающего в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).

Глава движения также добавил, что ООН превратилась в безучастного наблюдателя за действиями Киева, осуществляющего теракты и военные преступления, и ей больше подходит название «организации определенных наций».

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Ранее представитель ООН Фолькер Тюрк заявил об отсутствии проявлений геноцида со стороны украинского режима, но подчеркнул, что организация продолжает следить за ситуацией.

При этом Тюрк сообщил о выявлении 91 случая насильственного исчезновения людей силами украинской армии. В частности комиссия зафиксировала как минимум 24 инцидента сексуального насилия. «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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