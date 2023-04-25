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10:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

В МИД заявили протест послу Молдавии

В МИД России заявили послу Молдавии Дарию протест в связи с действиями Кишинева
СюжетПротесты в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию был заявлен протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве уточнили, что в ответ на подобные шаги Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата одного сотрудника посольства республики. Кроме того, в МИД решили закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Европейского союза.

19 апреля стало известно, что сотрудник диппредставительства России в Молдавии был объявлен персоной нон грата на территории республики. Кроме того, еще двух российских дипломатов лишили специального допуска в международный аэропорт Кишинева.

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Алевтина Запольская
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