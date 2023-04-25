В МИД России назвали условие вступления в диалог с США

Замглавы МИД России Рябков: диалог с США возможен строго на паритетной основе

Диалог с США по стратегической стабильности возможен лишь на паритетной основе и при стопроцентном соблюдении интересов России. Такие условия переговоров с Вашингтоном назвал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что российская сторона заинтересована в таком диалоге не больше, чем американская.

«Они все время думают, что все к ним придут на поклон, и Россия в том числе будет упрашивать их — давайте мы все-таки вступим с вами в некие обсуждения вопросов, которые нам интересны», — отметил замглавы МИД, подчеркнув, что Москва может вступить в диалог «строго на паритетной основе» и при стопроцентном учете ее интересов.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве указали на тупиковость курса западных стран.