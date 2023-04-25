В МИД указали на тупиковость курса западных стран

Рябков: слова дипломатов в СБ ООН отражают тупиковость внешнеполитического курса стран

Слова западных дипломатов в Совете Безопасности (СБ) ООН отражают коллапс и тупиковость внешнеполитического курса стран Запада, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, российская страна зафиксировала все, что говорили представители западной группы, однако ничего нового не прозвучало: страны не желают прислушиваться к аргументам Москвы, а также отказаться от «деструктивного эскалационного курса».

«Это отражение полного упадка, коллапса западной дипломатии, отражение тупиковости внешнеполитического курса тех западных стран во главе США, которые представлены в Совете Безопасности ООН», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что США и Европейский союз грубо спекулируют на теме Украины. Таким образом Запад отвлекает внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока.