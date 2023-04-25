Известная актриса избавилась от роскошного пентхауса в Нью-Йорке

Актриса Эми Шумер продала пентхаус в Нью-Йорке за 15 миллионов долларов

Известная актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер решила избавиться от своего роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Она продала недвижимость за 15 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей), передает New York Post.

По данным издания, сделка еще не закрыта и финальная стоимость объекта может измениться. Сама Шумер купила пентхаус в 2016 году, заплатив за него 12,14 миллиона долларов.

Площадь двухэтажного жилья составляет 418 квадратных метров. Внутри него пять спален и пять ванных комнат, а также гостиная с камином. Интерьер отличается наличием стеклянных стен и просторной террасы с видом на реку Гудзон и мост Джорджа Вашингтона. Попасть в пентхаус можно через запирающийся на ключ лифт.

Ранее в апреле в Лос-Анджелесе продали дом, принадлежавший американской актрисе Аджеле Лэнсбери. Финальная стоимость объекта оказалась на полмиллиона выше изначальной — новые владельцы заплатили за недвижимость пять миллионов долларов. Дом получил неизвестный покупатель, обратившийся к занимавшимся продажам родственникам артистки от имени общества с ограниченной ответственностью.