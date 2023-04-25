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20:38, 25 апреля 2023Среда обитания

Рынок съемного жилья в России начал стабилизироваться

«Дом.РФ»: рынок съемного жилья в России начал стабилизироваться

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На рынке съемного жилья в России наблюдается восстановление баланса между спросом и предложением. О том, что сегмент начал стабилизироваться, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Дом.РФ».

2022 год характеризовался резким увеличения предложения арендного жилья, объем которого значительно превысил спрос. В первом квартале 2023 года число актуальных предложений по аренде в России снизилось до 92 тысяч — на четыре процента ниже показатель предыдущего квартала и на 17 процентов — первого квартала 2022 года. Вместе с этим фиксируется оживление спроса.

Эксперты отмечают, что из-за стабилизации рынка цены на съемное жилье стали снижаться медленнее по сравнению 2022 годом. В январе-марте 2023-го средняя стоимость аренды квартиры в Москве сохранилась на уровне конца прошлого года, составив 65 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге и других городах динамика замедлилась.

Ранее россиянам назвали лучше регионы для заработка на жилье. Лидерами оказались Краснодарский край и Республике Алтай.

Александра Качан
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