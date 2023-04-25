Жена российского капитана пропавшего судна рассказала о последнем сеансе связи

Жена российского капитана Расина: последний сеанс связи с пропавшим судном был 17 апреля

Поздно вечером 17 апреля моряки с прогулочного судна «30 minutes» связались с родственниками и сообщили, что проведут ночь на якорной стоянке у острова в Саудовской Аравии. Через несколько часов яхта перестала выходить на связь, система отслеживания судов отключилась. Об этом «Ленте.ру» рассказала жена капитана Надежда Расина.

«Судно следовало по маршруту Суэц — Джибути — Дубай, оно вышло из порта Джизан в Саудовской Аравии в направлении порта Джибути в 16:00. На борту находился экипаж, состоящий из трех россиян и одного гражданина Египта, — рассказала Расина. — Отойдя от порта примерно на 30 морских миль, ввиду наступления навигационных сумерек, экипаж принял решение встать на якорь у острова Рамайн. В 23:00 моряки сообщили родственникам, что проведут ночь на якорной стоянке, а утром выйдут на запад, достигнут нейтральных вод и пойдут в направлении Джибути».

После этого яхта перестала выходить на связь, система отслеживания судов отключилась. Жена капитана рассказала, что, когда судно не вышло на связь через два дня, его владелец подал сигнал SOS и объявил яхту терпящей бедствие в водах Саудовской Аравии. К сожалению, попытки обнаружить яхту не принесли успеха. Позже владелец судна получил информацию о том, что экипаж находится в плену у пиратов.

«Родственники и владелец судна беспокоятся о жизни и здоровье экипажа. Уже неделю от них нет новостей, а время очень важно в таких ситуациях. Мы рассчитываем на помощь всех структур, которые смогут помочь спасти людей и успешно провести спасательную операцию», — заключила Расина.

Напомним, 22 апреля Надежда сообщила «Ленте.ру», что в водах Красного моря пропало прогулочное судно. Предположительно, лодка находилась где-то между Йеменом и Эритреей. По информации Надежды, на судне были только члены экипажа.