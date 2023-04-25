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09:02, 25 апреля 2023Ценности

Блогерша показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину своих эмоций

Блогерша Джейд Эмбер рассказала, как пожалела о своей красной татуировке с драконом

Кадр: @JADE.AMBERRRRR / TikTok

Блогерша Джейд Эмбер показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину своих эмоций. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом jade.amberrrrr рассказала, что в 20 лет набила на своем теле семь рисунков. По ее словам, спустя два года одно из изображений перестало ей нравиться. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала красную татуировку в виде дракона, расположенную в области ее плеча. Помимо этого, в ролике видны рисунки орнаментов и различных фигур на руках Эмбер.

«Не знаю, чем я думала тогда. Я просто ненавижу ее! Если вы хотите тату, то лучше подождите пару лет, прежде чем сделать это, чтобы не пожалеть», — посетовала она.

Ролик стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров, а также почти 80 тысяч лайков. Пользователи сети решили поддержать девушку в комментариях под постом. «Мне так жаль!», «А мне кажется, что тебе очень идет!», «Я тебя очень хорошо понимаю», — написали они.

Ранее в апреле блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что в области ног юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров.

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Екатерина Ештокина
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