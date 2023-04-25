Российская гимназистка насмерть отравилась наркотиками на дне рождения

В Красноярске гимназистка отравилась наркотиками на дне рождения и умерла

В Красноярске школьница скончалась на праздновании дня рождения. Предположительно, девятиклассница отравилась наркотиками. Об этом рассказал источник изданию NGS24.RU.

На месте происшествия нашли пакет с остатками вещества белого цвета, добавляет Telegram-канал «Борус». Также канал сообщает, что погибшая девочка училась в одной из городских гимназий.

В Следственном комитете России журналистам подтвердили смерть девочки. По факту ее гибели возбудили уголовное дело, в рамках которого назначен ряд экспертиз.

Ранее в Забайкалье 15-летняя школьница погибла, отравившись алкоголем в свой день рождения. Девочка отмечала праздник в компании друзей. Вечером того же дня имениннице стало плохо. Девочка умерла на следующий день.