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14:46, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Участница популярного шоу рассказала о психологической травме на съемках

Певица Стил призналась, что получила психологическую травму на шоу «Британия ищет таланты»
Холли Стил

Холли Стил. Кадр: Lorraine / YouTube

Певица Холли Стил, которая в десятилетнем возрасте участвовала в популярном шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), призналась, что до сих пор переживает из-за панической атаки, случившейся с ней на съемках полуфинала проекта в 2009 году. О последствиях психологической травмы, которую она получила во время выступления, исполнительница рассказала изданию The Sun.

По словам Стил, приступ паники произошел с ней прямо на сцене. «Когда я нервничаю, то часто сглатываю слюну, и я начала так делать и не смогла контролировать это. (...) Я думала: "О нет, это снова произошло. Продолжай петь. О нет, Саймон (Коуэлл, один из членов жюри — прим. «Ленты.ру») выглядит разочарованным. Продолжай. Улыбайся», — вспомнила она.

Ведущие и одна из судей проекта, увидев слезы участницы, начали ее успокаивать. После этого Стил дали возможность выступить заново. В результате она попала в финал шоу.

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Певица добавила, что психологическая травма до сих пор дает о себе знать. «Когда я выхожу на сцену, то иногда я возвращаюсь к тому моменту (...). Я много работала с психологами и теперь говорю себе: "Тебе нужно дышать… Тебе нужно расслабиться"», — поделилась переживаниями певица.

Случай Стил вызвал общенациональные дебаты о том, следует ли разрешать детям прослушиваться на шоу. Сама певица считает, что юные артисты должны получать большую психологическую поддержку со стороны организаторов проекта.

Ранее сообщалось об участнике «Британия ищет таланты» Томасе Ву, который поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Во избежание ожогов каскадер покрыл себя огнезащитным средством, но зрители шоу осудили организаторов за показ в эфире опасного для жизни перформанса.

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Оксана Петина
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