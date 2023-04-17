Участник британского шоу поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика

Участник «Британия ищет таланты» Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика

Профессиональный каскадер и участник шоу «Британия ищет таланты» («Britain's Got Talent») Томас Ву поджег себя на сцене и собрал кубик Рубика. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина поджег себя на сцене телепроекта и в огне собрал кубик Рубика перед членами жюри. Отмечается, что во избежание ожогов каскадер покрыл себя огнезащитным средством.

По информации издания, судей впечатлило выступление Ву. Однако зрители шоу осудили вещателя ITV и организаторов передачи за показ в эфире опасного для жизни перформанса. По мнению многих, подобные действия недопустимы к показу даже с пометкой «не повторять в домашних условиях».

«До чего дошло шоу, что они поджигают людей для развлечения?»; «Шоу полностью необдуманно показывает парня, поджигающего себя, собирая кубик Рубика. Никакой мысли о том, что проект смотрят впечатлительные дети»; «Извините, но показывать мужчину, поджигающего себя, на семейном шоу неприемлемо», — привело издание комментарии телезрителей.

Ранее на сцене шоу «Британия ищет таланты» иллюзионист Джонатан Гудвин похоронил себя заживо и напугал зрителей. Спасатели вышли на сцену и приготовились вызволять мужчину, однако в этот момент из гравия показалась его рука. Затем под аплодисменты зрителей Гудвин появился перед залом в полный рост.