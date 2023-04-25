Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США

Экс-президент США Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны

Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны. Об этом сообщает New York Post.

«Байден — самый коррумпированный президент в американской истории. Никто не может поверить в то, что это происходит без какого-либо наказания», — заявил политик.

Он добавил, что если взять пять худших руководителей страны и сложить их вместе, то они бы «не нанесли того ущерба, который Байден причинил США всего за несколько лет».

Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику действующего американского лидера. Он отметил, что при Байдене южная граница США фактически исчезла, а в страну приехали миллионы мигрантов. По мнению экс-президента, из-за этого Соединенные Штаты «превратились в свалку».