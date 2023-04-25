Создан принтер для печати пластырей с вакцинами

Nature Biotechnology: вакцины против COVID-19 и других заболеваний создали в виде пластыря

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали принтер для печати пластырей с вакцинами. Исследование было опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

По словам специалистов, чтобы вакцинировать большое количество людей, необходимо громоздкое оборудование, запас вакцин и обученный персонал. Ученые создали принтер, который позволяет печатать пластырь с микроиглами, наполненными препаратом. Устройство можно применять в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями.

После прикрепления к коже микроиглы практически безболезненно доставляют в организм медицинский препарат, а затем растворяются. Медики отметили, что после печати пластырь с вакциной можно хранить в течение нескольких месяцев при комантной температуре, тогда как обычную вакцину против COVID-19 необходимо использовать в течение нескольких часов после разморозки.

Специалисты рассказали, что протестировали изобретение на лабораторных крысах и убедились, что доставленный через пластырь препарат против COVID-19 вызывает у животных такой же имунный ответ, как и введенная традиционным образом вакцина. По словам ученых, принтер может печатать в сутки сотни доз вакцин — устройство окажется полезным в местах, где зафиксирована вспышка какого-либо заболевания и требуется быстрое реагирование медиков.

В конце апреля американские медики успешно протестировали универсальную прививку от многих штаммов гриппа. Ученые назвали вакцину перспективной и многообещающей.