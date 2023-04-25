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19:10, 25 апреля 2023Путешествия

Стюардесса поставила точку в споре о качестве воды в самолетах

Стюардесса Virgin Australia Броди Капрон заявила, что воду в самолетах безопасно пить

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса Virgin Australia Броди Капрон (Brodie Capron) поставила точку в споре о качестве воды в самолетах, заявив, что ее вполне безопасно пить. Об этом бортпроводница рассказала в своих соцсетях, передает Daily Mail.

«Вода [на борту] чистая и отфильтрованная», — заключила она.

Капрон отметила, что пассажиры часто задают одни и те же вопросы, большая часть которых касается качества воды. Многие из них берут на борт купленные в аэропорту запечатанные бутылки, отметила член летного состава.

Ранее стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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Зарина Дзагоева
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