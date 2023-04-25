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17:47, 25 апреля 2023Путешествия

Охотники за металлом украли туалет для туристов у популярного в России водопада

Возле водопада в Башкирии украли железную бочку, служившую туалетом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Башкирии злоумышленники украли туалет для туристов, находившийся у популярного водопада. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД России по республике.

По информации правоохранителей, в настоящее время по факту кражи проводится проверка. Инцидент произошел в селе Усак-Кичу в Бижбулякском районе. Глава района Артур Зарипов заподозрил в произошедшем охотников за металлом. По его словам, железная бочка, служившая туалетом, весила около тонны.

«Это место притяжения туристов со всей республики. Поэтому мы постоянно стараемся за ним ухаживать и благоустраивать. Имеется беседка, мангал, мусорный бак. Был туалет. Обидно, когда воры чувствуют себя безнаказанно», — заключил глава района.

Ранее пьяный турист угнал автомобиль в Джубге, чтобы поехать к девушке в Краснодар, и был приговорен к трем годам тюрьмы.

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Зарина Дзагоева
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