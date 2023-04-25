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20:23, 25 апреля 2023Россия

В российском регионе сменили военного комиссара

Калужский губернатор Шапша сообщил о смене областного военкома

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Калужской области назначили нового военного комиссара. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам главы области, некоторые граждане после записи на портале «Госуслуг» ждали ответа от военкомата по несколько недель.

«Принял решение о смене областного военкома. Важнейшая задача — работа с добровольцами, которые хотят служить Родине. Этой работой займется Андрей Иванов, военком Калуги и Ферзиковского района», — пояснил Шапша.

Губернатор также подчеркнул, что в военкомате нет места бюрократии и волоките, а также призвал создать отдельное помещение для размещение прибывающих в комиссариат добровольцев.

До этого должность военного комиссара по Калужской области занимал Сергей Кузьменков.

В сентябре 2022 года в Якутске сменили военкома Афанасия Захарова после задержания по подозрению в оформлении военных билетов за деньги.

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Никита Абрамов
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