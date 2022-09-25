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В российском регионе сменили военкома из-за подозрений в продаже военных билетов

В Якутске сменили военкома после подозрения оформлении военных билетов за деньги

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Якутске сменили военкома Афанасия Захарова после задержания по подозрению в оформлении военных билетов за деньги. На данный момент на посту его сменил подполковник Евгений Крупенков, сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram.

«22 сентября назначен новый военный комиссар Якутска подполковник Евгений Крупенков», — написала она. Уточняется, что до этого Крупенков находился на посту военного комиссара Оймяконского и Момского улусов.

О задержании Захарова стало известно в конце июля. В его квартире правоохранительные органы провели обыски. Дело взято на контроль военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.

Ранее в Госдуме призвали Минобороны достойно обращаться с мобилизованными. С таким обращением к министру обороны Сергею Шойгу выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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Никита Абрамов
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