Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме призвали Минобороны достойно обращаться с мобилизованными

Депутат Метелев призвал Минобороны достойно обращаться с мобилизованными в военкоматах

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны обеспечить достойные условия в военкоматах для мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба депутата, передает РИА Новости.

Уточняется, что парламентарий направил обращение, ссылаясь на многочисленные публикации в интернете.

«Вместо нормальных разъяснений и поддержки их (мобилизованных — прим. «Ленты.ру») жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», — пояснил Метелев.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

При этом, отметил депутат, есть и положительные примеры обращения сотрудников военкомата, которые работают с новоприбывшими мобилизованными гражданами, проводят патриотические мероприятия и усиливают боевой настрой. Сам Метелев считает, что при отправке солдат необходимо исполнять гимн России, а также привлекать священнослужителей и ветеранов боевых действий для молитв и мотивационных речей.

Ранее в Минобороны провели общее собрание в Третьем доме ведомства и устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», обязав их рассматривать каждого призывника отдельно.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме призвали Минобороны достойно обращаться с мобилизованными
Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зоне
Федерация мигрантов раскритиковала идею СПЧ о повышении призывного возраста
Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»
В Севастополе мобилизовали мужчину с сахарным диабетом
Ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области пообещали вернуть домой
Емельяненко посоветовали завершить карьеру
Московские ветврачи сообщили о динамике выздоровления медведя Диксона
Турист из Петербурга погиб в Карелии во время прогулки на катере
Женщина пожертвовала часть печени ребенку лучшей подруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.