В Госдуме призвали Минобороны достойно обращаться с мобилизованными

Депутат Метелев призвал Минобороны достойно обращаться с мобилизованными в военкоматах

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил министру обороны России Сергею Шойгу обращение, в котором призвал Минобороны обеспечить достойные условия в военкоматах для мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба депутата, передает РИА Новости.

Уточняется, что парламентарий направил обращение, ссылаясь на многочисленные публикации в интернете.

«Вместо нормальных разъяснений и поддержки их (мобилизованных — прим. «Ленты.ру») жестко матерят, полностью деморализуя и подрывая боевой дух. Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе», — пояснил Метелев.

При этом, отметил депутат, есть и положительные примеры обращения сотрудников военкомата, которые работают с новоприбывшими мобилизованными гражданами, проводят патриотические мероприятия и усиливают боевой настрой. Сам Метелев считает, что при отправке солдат необходимо исполнять гимн России, а также привлекать священнослужителей и ветеранов боевых действий для молитв и мотивационных речей.

Ранее в Минобороны провели общее собрание в Третьем доме ведомства и устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора», обязав их рассматривать каждого призывника отдельно.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.