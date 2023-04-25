Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 25 апреля 2023Россия

Вернувшийся из тюрьмы Бут опроверг информацию о выдвижении в думу Ярославля

Вернувшийся из тюрьмы Бут опроверг информацию об участии в выборах в думу Ярославля

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы США после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, опроверг информацию о том, что он якобы может баллотироваться в областную Думу Ярославля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не планирую вообще никуда выдвигаться, информация, которая появилась об этом, — какой-то непонятный вброс», — пояснил он.

Бут подтвердил, что был в понедельник в Ярославле, однако речи о выдвижении в областную думу не идет. Подобных действий у него нет даже в планах, отметил бизнесмен.

Ранее появилась информация о планах Виктора Бута выдвигаться в Ярославскую областную думу. Собеседники «Ведомостей» отметили, что Бут уже начал предвыборную кампанию. Так, он посетил Ярославль, где, в частности, якобы провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Гособвинение попросило восемь лет колонии для бывшей невестки Назарбаева
В России возобновили мониторинг цен на авиабилеты по стране
В Совбезе сообщили о готовящейся против России биологической войне
Обвиняемого в убийстве «Небесной сотни» экс-командира «Беркута» взяли под стражу
В России сообщили об отсутствии планов покидать страну у итальянских компаний
Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации
В Совфеде отреагировали на выдвижение Байдена на второй срок
Россиянам назвали вредную для кожи еду
Слон затоптал идущего на танцы мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.