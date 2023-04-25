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05:00, 25 апреля 2023Экономика

В ШОС заявили о разработке дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах

Замглавы ШОС Логвинов заявил о разработке дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах

Фото: Pixabay

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что в настоящее время в объединении занимаются разработкой дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах.

«Разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах. Работа ведется серьезная и предметная», — заявил он.

Логвинов отметил, что данная процедура является сложной в связи с тем, что доллар давно укрепился в качестве резервной мировой валюты. Он пояснил, что для полного отказал от доллара необходимо пройти огромный путь.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что постепенный переход России на расчет в национальных валютах связан с тем, что использование доллара стало опасно. Он объяснил, что использование альтернатив американской валюте, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для России, в настоящем и будущем движение продолжится в этом направлении.

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Марина Совина
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