В ШОС заявили о разработке дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах

Замглавы ШОС Логвинов заявил о разработке дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что в настоящее время в объединении занимаются разработкой дорожной карты перехода на расчеты в нацвалютах.

«Разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах. Работа ведется серьезная и предметная», — заявил он.

Логвинов отметил, что данная процедура является сложной в связи с тем, что доллар давно укрепился в качестве резервной мировой валюты. Он пояснил, что для полного отказал от доллара необходимо пройти огромный путь.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что постепенный переход России на расчет в национальных валютах связан с тем, что использование доллара стало опасно. Он объяснил, что использование альтернатив американской валюте, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для России, в настоящем и будущем движение продолжится в этом направлении.