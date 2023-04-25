В Молдавии назвали попавших под запрет на въезд в Россию людей

Депутат Карп заявил, что РФ запретила въезд главе МВД республики Ревенко и другим лицам

Депутат парламента от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Лилиан Карп заявил, что ему, главе МВД республики Анне Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и его коллеге Оазу Нантою Россия запретила въезд в страну. Слова политика приводит РИА Новости.

Карп в своем видеообращении обвинил Москву в поддержке сепаратистских движений в Молдавии. «Появился список лиц из Молдавии, которым запрещен въезд в Россию, в этот список вхожу и я», — назвал попавших под запрет людей депутат. По словам политика, он — один из авторов закона, с помощью которого было введено наказание за сепаратизм, как и другие указанные молдавские чиновники.

«Решение в отношении главы МВД было принято, поскольку пограничная полиция выполнила свой долг и не впустила в страну лиц из Российской Федерации», — считает депутат. Карп добавил, что не планировал приезжать в РФ. Кроме того, в МИД и МВД Молдавии заявили, что анализируют информацию, а позже дадут официальные комментарии.

Ранее молдавскому послу в Москве Лилиану Дарию был заявлен протест в связи с недружественными действиями Кишинева. МИД России уточнил, что в ответ на подобные шаги Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата одного сотрудника посольства республики. Кроме того, в министерстве решили закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления.