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18:50, 25 апреля 2023Россия

Москвичка сдала дочь в полицию после ссоры из-за спецоперации

Baza: москвичка написала на дочь заявление в полицию после ссоры из-за спецоперации

Фото: Telegram-канал Baza

Жительница Москвы сдала в полицию свою дочь после ссоры на почве разных взглядов о спецоперации и Украине. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как пишут авторы поста, полгода назад молодая москвичка по той же причине рассорилась со старшей сестрой и ее супругом, а теперь регулярно ругается со своей 59-летней матерью.

На днях между россиянками произошел очередной конфликт, после которого женщина обратилась в полицию. По данным канала, в отделении она заявила правоохранителям, что дочь якобы угрожала ей расправой из-за недостаточно проукраинской позиции. Со слов москвички, уладить конфликт мирным путем не удалось.

Ранее другая жительница Москвы написала донос в полицию на восьмилетнюю одноклассницу дочери. По словам женщины, своими роликами в соцсетях, где фигурировал флаг Украины, школьница высказывала русофобскую позицию. При этом Baza утверждает, что таким образом россиянка попыталась отомстить девочке, так как та обижала в школе ее ребенка.

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Константин Лысяков
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