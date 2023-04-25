Москвичка сдала дочь в полицию после ссоры из-за спецоперации

Baza: москвичка написала на дочь заявление в полицию после ссоры из-за спецоперации

Жительница Москвы сдала в полицию свою дочь после ссоры на почве разных взглядов о спецоперации и Украине. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как пишут авторы поста, полгода назад молодая москвичка по той же причине рассорилась со старшей сестрой и ее супругом, а теперь регулярно ругается со своей 59-летней матерью.

На днях между россиянками произошел очередной конфликт, после которого женщина обратилась в полицию. По данным канала, в отделении она заявила правоохранителям, что дочь якобы угрожала ей расправой из-за недостаточно проукраинской позиции. Со слов москвички, уладить конфликт мирным путем не удалось.

Ранее другая жительница Москвы написала донос в полицию на восьмилетнюю одноклассницу дочери. По словам женщины, своими роликами в соцсетях, где фигурировал флаг Украины, школьница высказывала русофобскую позицию. При этом Baza утверждает, что таким образом россиянка попыталась отомстить девочке, так как та обижала в школе ее ребенка.