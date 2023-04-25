На Украине объяснили изменение риторики Зеленского на 180 градусов

Украинский журналист Коцаба: Зеленский стал «ястребом войны» и предал своих избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский изменил свою риторику после выборов на 180 градусов, став «ястребом войны», и предал своих избирателей. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал украинский журналист Руслан Коцаба.

Милитаризацию риторики украинского лидера Коцаба объяснил тем, что он «абсолютно несубъектен».

«Зеленский довольно талантливый актер, поэтому удивляться каким-то его метаморфозам — это большая ошибка. Сейчас он играет роль верховного главнокомандующего. Зеленский не менялся, он просто изначально не был сам собой», — считает Коцаба.

По мнению журналиста, Зеленский будет последним президентом Украины, так как он может сохранять популярность только пока идут боевые действия — все благодаря тому, что это позволяет давить политическую конкуренцию. «Он сохраняет популярность только пока идут бои. Как только они закончатся, "партия войны" проиграет», — говорит Коцаба.

Ранее издание Politico сообщило, что конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен. Это в свою очередь может привести к новому Майдану в стране. Одной из его причин может стать президент Владимир Зеленский и его окружение — несмотря на высокие рейтинги из-за военного конфликта, надежд граждан власть не оправдала.