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08:14, 18 апреля 2023Бывший СССР

Украине предрекли новый Майдан

Politico: Украине грозит новый Майдан после окончания российской военной спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине предрекли новый Майдан и государственный переворот после окончания российской военной спецоперации. Об этом пишет издание Politico.

По мнению одного из бывших украинских министров, конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен. «Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», — заявил он на условиях анонимности.

Одной из причин грядущего госпереворота может стать и сам президент Украины Владимир Зеленский, считает собеседник издания. Несмотря на то, что Запад превозносит его как «икону демократии», его высокие рейтинги вызваны лишь текущим конфликтом, а после него упадут до 11 процентов, как это было до СВО.

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Кроме того, как отметил бывший министр, не только не поборол коррупцию, как обещал, но и сам замешан в офшорной финансовой деятельности.

По мнению депутата Верховной Рады от партии «Голос» Инны Совсун, «приближается 10-летний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан». После окончания конфликта, отметила она, надежды людей будет очень сложно оправдать. А депутат из Львова Николай Княжицкий обвинил Зеленского в использовании полномочий военного времени в своих интересах для захвата власти, контроля над СМИ и манипулирования бюджетными средствами.

Как считает неназванный высокопоставленный американский дипломат, работавший на Украине, коррумпированность власти Зеленского может привести к «расплате» после окончания СВО, так как оппозиция глубоко обеспокоена его авторитарным стилем правления и коррупцией.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива.

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Алевтина Запольская
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