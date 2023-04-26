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11:15, 26 апреля 2023Мир

Убытки словаков от наплыва украинского зерна подсчитали

Убытки аграриев Словакии от наплыва украинского зерна составили около 200 миллиардов евро

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Убытки аграриев Словакии из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров составили около 200 миллионов евро, сообщил глава министерства сельского хозяйства страны Самуэл Влчан. Его слова приводит РИА Новости.

«Только на зерновых и переработке масличных культур убытки словацких фермеров составили около 200 миллионов евро. Поэтому мы были вынуждены ввести собственные охранные меры на границах», — пояснил Влчан. Он добавил, что по этой причине власти Словакии ввели «охранные меры» на границах.

Варшава предлагает ЕС запретить ввоз фруктов, яиц, птицы, сахара и меда c Украины из-за наплыва украинских товаров и недовольства местных фермеров — они теряют деньги, так как не могут продать собственные товары. Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия согласовали общий список продуктов питания, импорт которых они хотят ограничить. На следующей неделе состоится встреча министров сельского хозяйства стран для дальнейших переговоров.

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Виктория Кондратьева
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