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10:23, 26 апреля 2023Путешествия

Аэропорт Тайваня закрыл взлетную полосу из-за сообщения о взрывчатке в самолете

Аэропорт Тайваня получил сообщение о взрывчатке на борту самолета Air China

Фото: Ann Wang / Reuters

В аэропорту Тайваня закрыли взлетно-посадочную полосу из-за подозрений, что на борту самолета Air China, следовавшего из Пекина, может находиться взрывчатое вещество. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что администрация международного аэропорта Таоюань получила сообщение о заложенной в воздушное судно взрывчатке. Информация об этом была направления в Управление авиационной полиции страны. В ходе расследования правоохранители установят детали произошедшего.

Ранее в США пассажир самолета взял в багаж взрывчатку и объяснил это тем, что хотел устроить на пляже фейерверк для больного деда. Как уточняет источник, 40-летний житель штата Пенсильвания Марк Маффли (Marc Muffley) спрятал в подкладку чемодана банку с бутаном, зажигалку, трубку с остатками белого порошка — предположительно, метамфетамина, беспроводную дрель с аккумуляторными батареями и две розетки, склеенные вместе черной изолентой.

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Зарина Дзагоева
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