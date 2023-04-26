Аэропорт Тайваня закрыл взлетную полосу из-за сообщения о взрывчатке в самолете

Аэропорт Тайваня получил сообщение о взрывчатке на борту самолета Air China

В аэропорту Тайваня закрыли взлетно-посадочную полосу из-за подозрений, что на борту самолета Air China, следовавшего из Пекина, может находиться взрывчатое вещество. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что администрация международного аэропорта Таоюань получила сообщение о заложенной в воздушное судно взрывчатке. Информация об этом была направления в Управление авиационной полиции страны. В ходе расследования правоохранители установят детали произошедшего.

Ранее в США пассажир самолета взял в багаж взрывчатку и объяснил это тем, что хотел устроить на пляже фейерверк для больного деда. Как уточняет источник, 40-летний житель штата Пенсильвания Марк Маффли (Marc Muffley) спрятал в подкладку чемодана банку с бутаном, зажигалку, трубку с остатками белого порошка — предположительно, метамфетамина, беспроводную дрель с аккумуляторными батареями и две розетки, склеенные вместе черной изолентой.