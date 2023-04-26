На зданиях банков в США нарисовали граффити в знак протеста

Экоактивисты нарисовали граффити на зданиях Bank of America и Citigroup в знак протеста

Экоактивисты в США в знак протеста нарисовали граффити на зданиях банка Bank of America и финансового конгломерата Citigroup. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата, сообщает Reuters.

Акция прошла за день до того, как банки должны были провести собрания акционеров. Протестующие написали на фасадах красной краской «климатические преступники» и «больше никакого нового топлива». «Крупнейшие банки мира инвестируют сотни миллиардов долларов в новую инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Обычно я не из тех, кто любит выходить на улицу и делать подобные вещи, но у меня есть внуки, и я боюсь за их будущее», — заявил один из активистов.

Позже в Citigroup отреагировали на протест и заявили, что уважают право активистов на выражение собственной позиции. Они также отметили, что вкладывают средства в экологически чистые энергетические решения и поддерживают устойчивое развитие.

Ранее активисты экологического движения Letzte Generation в знак протеста заблокировали в Вене мост Райхсбрюкке, который считается одним из самых известных в европейской столице. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и призвать власти принять меры для решения вопроса.