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03:22, 26 апреля 2023Мир

Белый дом отреагировал на претензии к возрасту Байдена

Белый дом: претензии к возрасту Байдена были и раньше, но он справляется со своей работой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Претензии, связанные с возрастом главы США Джо Байдена, звучали и раньше, однако президент справляется с поставленными перед ним задачами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году [в период кампании] снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — отметила она. При этом, по словам политика, республиканцы, в свою очередь, не предпринимают шаги для улучшения благосостояния американского народа.

Жан-Пьер затруднилась ответить на вопрос о том, намерен ли Байден в случае победы доработать до конца второго срока. «Это ему решать», — подчеркнула она.

25 апреля американский лидер официально объявил о своем решении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Он заявил, что его работа заключается в защите американской демократии.

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Марина Совина
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