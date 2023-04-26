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07:35, 26 апреля 2023Мир

Политику Байдена по Украине объяснили призраками войны во Вьетнаме

Профессор Прюссен заявил, что Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Social Media / Reuters

Политика американского президента Джо Байдена по конфликту на Украине свидетельствует о том, что его преследуют призраки войны во Вьетнаме, считает профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен. Об этом он написал в материале, опубликованном на портале The Conversation.

Профессор указал, что Байден был одним из тех, кто советовал тогдашнему главе США Бараку Обаме не забывать об ужасных последствиях эскалации конфликта во Вьетнаме, когда тот собирался нарастить военный контингент в Афганистане. Его попытки переубедить Обаму не увенчались успехом, однако американский лидер помнит уроки Вьетнама и действует исходя из этого в отношении Украины.

По мнению Прюссена, именно этим объясняется нежелание Байдена отправлять на территорию страны американские войска и втягиваться в конфликт напрямую, несмотря на его решительную поддержку Киева. «Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — отметил автор статьи, пояснив, что Байден балансирует между желаемыми целями и разумными методами их достижения.

Ранее американский лидер обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине и введение новых антироссийских санкций. Помимо этого, политики также поговорили о ситуации вокруг Тайваня и недавнем визите фон дер Ляйен в Пекин.

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Марина Совина
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