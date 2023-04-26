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15:22, 26 апреля 2023Экономика

Курс биткоина резко вырос

Стоимость биткоина превысила $29 тысяч за монету на фоне падения фондового рынка США
СюжетКурс биткоина:

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В ходе торгов 26 апреля биткоин поднялся выше отметки в 29 тысяч долларов за монету, за день прибавив в цене шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

В верхней точке криптовалюта выросла до 29,17 тысячи долларов. На момент написания материала стоимость биткоина немного снизилась, до 28,98 тысячи долларов. Резко подскочили и другие криптовалюты, общая капитализация рынка выросла на 4,9 процента. Ethereum поднялся почти на пять процентов, до 1,9 доллара за монету. Лидируют на рынке токены Cardano (плюс семь процентов, до 0,4 доллара) и Solana (7,2 процента, до 22,48 доллара).

Bitcoin от TradingView

Такая тенденция на рынке фиксируется на фоне падения фондового рынка США из-за опасений инвесторов насчет нового банковского кризиса. Предпосылкой стали обнародованные проблемы крупного банка страны First Republic и последовавшее за ними обрушение акций компании на 50 процентов. Кредитная организация опубликовала результаты первого квартала года, согласно которым объем депозитов банка снизился более чем на 40 процентов, до 104,5 миллиарда долларов в конце этого периода.

Некоторые эксперты связывают рост криптовалют с ожиданиями рынка относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы больше уверены в том, что ФРС прекратит ужесточение монетарной политики, иначе волатильность в банковском секторе усилится.

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Мария Грушко
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