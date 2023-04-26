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16:07, 26 апреля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ заявил о невозможности перехватить российские бомбардировщики

Генерал ВСУ Наев: бомбардировщики России трудно сбить из-за прикрытия истребителей Су-35

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Сбить российскую бомбардировочную авиацию, которая применяет фугасные авиабомбы, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО), крайне трудно. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев, его слова приводит портал «Страна.ua».

Наев уточнил, что российские бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35, способные уничтожить украинские перехватчики еще до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух-воздух».

«Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО», — сказал генерал, уточнив, что западные самолеты на службе Киева могли бы изменить ситуацию.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, к этому моменту погодные условия позволят Киеву проводить такие операции.

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Алевтина Запольская
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