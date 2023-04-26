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12:17, 26 апреля 2023Россия

Мишустин рассказал о конкуренции государств за умы людей и образ мыслей

Премьер Мишустин назвал политику «отмены России» конкуренцией государств за умы людей

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о конкуренции государств за умы людей, их культуру и образ мыслей, приведя в пример попытки запрета русской культуры и языка на Западе. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, снос советских памятников в Европе и искаженные факты истории в школьных учебниках — часть подобной конкуренции между государствами. К этому же относится и «политика отмены России», утверждает председатель правительства.

«Эта политика направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, не могли извлекать уроков из прошлого», — пояснил Мишустин в ходе марафона «Знание». Кроме того, по его словам, в мире происходят взаимосвязанные процессы, оказывающие всестороннее влияние на общество. Одним из таких он назвал информационные технологии, которые являются «важным условием качественного и долгосрочного экономического роста».

Ранее в апреле Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы в Тюмени задал ученикам задачу, попросив найти кратчайшее расстояние, которое должна преодолеть муха, севшая на стакан, до крошки хлеба, расположенной с противоположной от нее стороны.

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Антон Похиляк
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