Мишустин задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба

Премьер Мишустин задал школьникам задачу и попросил отправить ему решение

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения физико-математической школы в Тюмени задал ученикам задачу про стакан, муху и крошку хлеба. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства попросил присутствующих найти кратчайшее расстояние, которое должна преодолеть муха, севшая на стакан, до крошки хлеба, расположенной с противоположной от нее стороны.

Одна из школьниц нашла правильный ответ с помощью рисунка на доске, после чего Мишустин задал учащимся еще одну задачу: изобразил фигуру, которую им необходимо нарисовать на бумаге, три раза оторвав руку. «Кто решит — пришлите», — добавил он.

В сентябре 2021 года российский премьер предложил решить математическую задачу учащимся выпускного класса физтех-лицея имени Капицы. Он попросил их провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя при этом никаких измерительных приборов. После бурного обсуждения задачи школьники так и не смогли прийти к ее решению.