В российском регионе 16-летний подросток совратил 11-летнюю сестру

В Тюменской области 16-летний подросток совратил 11-летнюю сестру в отсутствие родителей

В Тюменской области 16-летний подросток совратил 11-летнюю сестру. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девятиклассник, оставшись дома наедине с сестрой, когда родители уехали по делам, домогался ее. Она долгое время скрывала произошедшее, но потом рассказала матери. Женщина обратилась в полицию.

Школьника задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Отмечается, что потерпевшая из многодетной семьи. Кроме фигуранта у нее есть еще два брата.

Ранее стало известно, что в Якутии осудили на 12,5 года отца, домогавшегося в пьяном состоянии 13-летней дочери.