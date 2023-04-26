Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом

МО РФ заявило о пресечении действий четырех диверсионных групп ВСУ в ЛНР и под Харьковом

Российским военнослужащим удалось пресечь действия четырех украинских диверсионных групп в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в среду, 26 апреля, в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в районе харьковских населенных пунктов Масютовка и Крахмальное и у села Новоселовское ЛНР.

В Минобороны отметили, что за сутки на купянском направлении было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также боевую бронированную машину и два автомобиля противника.

25 апреля в российском ведомстве отчитались о пресечении действий украинских диверсантов в районах населенных пунктов Орлянское и Крахмальное Харьковской области, а также около Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.